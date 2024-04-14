Лидер Байера может покинуть клуб летом
Леверкузенский Байер уже летом может остаться без одного из своих важнейших игроков.
Как сообщает журналист Кристиан Фальк, нидерландский защитник Джереми Фримпонг планирует сменить клубную прописку летом. Представители футболиста ведут переговоры с МЮ и Баварией.
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При этом, Фримпонг может достаться претендентам довольно дешево, но это произойдет только при одном условии. В контракте Джереми прописана клаусула в размере 40 млн евро, однако ее надо активировать до 14 июня, когда начинается Евро-2024 в Германии.
Отметим, что в текущем сезоне 23-летний правый защитник забил 12 голов и отдал 10 ассистов во всех турнирах на клубном уровне в 37 матчах.
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