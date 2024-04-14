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Ливерпуль - Кристал Пэлас: Обзор и результат матча Чемпионата Англии 14.04.2024

Мерсисайдцы имели кучу моментов, но ни один не реализовали.
Сегодня, 18:01
Кертис Джонс / Getty Images
Кертис Джонс / Getty Images

В рамках 33-го тура Чемпионата Англии Ливерпуль на своем поле встретился с Кристал Пэлас.

"Красные" после тяжелого матча с Аталантой не смогли найти себя и ужасно начали вторую домашнюю встречу подряд. Уже на 14-ой минуте защитники хозяев легко упустили Тайрика Мичела, который прострелил на Эбере Эзе, а тот открыл счет.

Всего через несколько минут еще один опасный момент был у Жана Филиппа-Матета но его удар заблокировали. После этого Ливерпуль все же перехватил инициативу, свои шансы имели Ватару Эндо и Диогу Жота, но подопечные Клоппа не сравняли.

Во втором тайме хозяева продолжали давить и имели целую кучу опасных моментов. Первый из них возник у Дарвина Нуньеса после углового и Дин Хендерсон спас свою команду.

На 72-ой минуте момент возник у Диогу Жоты, который вышел на поле по ходу встречи. Дин Хендерсон совершил сейв.

Еще через несколько минут Кертис Джонс вышел один-на-один с вратарем и... Не сумел переиграть Дина Хендерсона.

В компенсированное время Мохамед Салах должен был забивать, но здесь уже спас Тайрик Митчелл, заблокировав удар египтянина.

Поэтому, в итоге Ливерпуль проиграл Кристал Пэлас, и выдал замечательный карт-бланш Ман Сити и Арсеналу в борьбе за чемпионство.

Статистика матча Чемпионата Англии Ливерпуль - Кристал Пэлас

Ливерпуль - Кристал Пэлас 0:1

Гол: Эзе, 14

xG: 2.97 - 1.94
Удары: 21 - 8
Удары в створ ворот: 6 - 5
Владение мячом: 69% - 31%

Ливерпуль: Алиссон - Брэдли (Александер-Арнольд, 48), ван Дейк, Конате, Робертсон - Джонс (Эллиотт, 82), Эндо (Собослаи, 46), Мак Аллистер - Салах, Нуньес (Жота, 67), Диас (Гакпо, 67)

Кристал Пэлас: Хендерсон - Муньос, Андерсен, Лерма - Клайн (Уорд, 77), Уортон, Хьюз (Ридевалд, 77), Митчелл - Олисе (Аю, 68), Матета (Эдуар, 90), Эзе (Шлупп, 77)

Предупреждения: Джонс - Лерма

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Кристал Пелас

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