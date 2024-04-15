Айнтрахт Ф не воспользуется опцией выкупа контракта хавбека Манчестер Юнайтед

По окончанию арендного соглашения Донни ван де Бек вернется в Англию.

Донни ван де Бек вернется в Манчестер Юнайтед по окончанию нынешнего сезона.

Как сообщает Фабрицио Романо, франкфуртский Айнтрахт принял решение не использовать опцию выкупа контракта 26-летнего нидерландца, прописанную в арендном соглашении.

Если бы немецкий клуб все же решил выкупить игрока, то ему пришлось бы заплатить 11 миллионов евро + 3 миллиона в качестве бонусов.

Однако, по информации источника, и в Манчестере ван де Бек не задержится, так как "красные дьяволы" намерены найти футболисту новую команду.

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После переезда в Германию Донни ван де Бек принял участие лишь в семи матчах Бундеслиги (344 минуты), не отметившись результативными действиями.

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