Артета хочет усилить тренерский штаб экс-игроком Манчестер Юнайтед

Главный тренер Арсенала Микель Артета хочет видеть в своем штабе Габриэля Хайнце, пишет 90Min.

За последнее время испанец немало поработал над усилением состава, клуб уже пригласил Николя Джовера из Сити и Иньяки Кана из Брентфорд.

А недавно Артету заметили в обществе Габриэля Хайнце, который в свои 45 лет успел поработать в пяти разных клубах. Мужчины вместе посетили матч молодежной команды в Мадриде, а затем вместе отправились в Лондон.

Как пипшет издание, аргентинцу была предложена некая должность в штабе Артеты, однако Хайнце пока предложение не принял, так как у него есть ряд вариантов в родной Аргентине.

Предполагается, что Арсенал могут покинуть помощники Артеты, которые хотят начать собственные карьеры, а Хайнце может занять место одного из них.

Ранее также сообщалось, что конкурент Зинченко намерен побороться за место в старте.

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