Лидер Челси прокомментировал эпизод с конфликтом из-за пенальти

Атакующий полузащитник Челси Коул Палмер высказался касаемо эпизода с конфликтом футболистов из-за выбора бьющего пенальти в матче против Эвертона (6:0).

"Другие игроки хотели пробить, и при счете 4:0 это понятно. Но я штатный пенальтист команды, и я хотел нанести этот удар. Поэтому я и пробил".

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"Мы пытались показать, что все хотят взять ответственность. Возможно, со спором и всем остальным мы немного перегнули, но все игроки хотят помочь. Ничего серьезного, мы уже посмеялись и пошутили по этому поводу. Тренер поговорил с нами", – сказал Палмер в интервью Sky Sports.

В текущем сезоне на счету 21-летнего англичанина 20 голов и 9 ассистов в 27 матчах АПЛ.

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