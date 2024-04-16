Тен Хаг намерен разобраться в ситуации с Гарначо и лайком критики в свой адрес
Нидерландец не оставил данный инцидент незамеченным.
Эрик тен Хаг планирует рассмотреть случай с лайками Алехандро Гарначо в твиттере. Об этом сообщает издание ESPN.
Вингер Манчестер Юнайтед оценил критику тренера после матча, но затем убрал свои отметки и извинился. В клубе считают произошедшее "внутренним делом".
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Тен Хагу удалось избежать конфликта с Гарначо, но он все равно намерен разобраться в ситуации.
Ранее тренер уже сталкивался с проблемами в команде, включая инцидент с Маркусом Рэшфордом и Джейдоном Санчо.
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