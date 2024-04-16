iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Тен Хаг намерен разобраться в ситуации с Гарначо и лайком критики в свой адрес

Нидерландец не оставил данный инцидент незамеченным.
Сегодня, 11:44
Алехандро Гарначо / Getty Images
Алехандро Гарначо / Getty Images

Эрик тен Хаг планирует рассмотреть случай с лайками Алехандро Гарначо в твиттере. Об этом сообщает издание ESPN.

Вингер Манчестер Юнайтед оценил критику тренера после матча, но затем убрал свои отметки и извинился. В клубе считают произошедшее "внутренним делом".

Читай также: Айнтрахт Ф не воспользуется опцией выкупа контракта хавбека Манчестер Юнайтед

Тен Хагу удалось избежать конфликта с Гарначо, но он все равно намерен разобраться в ситуации.

Ранее тренер уже сталкивался с проблемами в команде, включая инцидент с Маркусом Рэшфордом и Джейдоном Санчо.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Эрик тен Хаг алехандро гарначо

Статьи по теме

Айнтрахт Ф не воспользуется опцией выкупа контракта хавбека Манчестер Юнайтед Айнтрахт Ф не воспользуется опцией выкупа контракта хавбека Манчестер Юнайтед
Юный талант Манчестер Юнайтед пролайкал критические высказывания в адрес тен Хага Юный талант Манчестер Юнайтед пролайкал критические высказывания в адрес тен Хага
Бах: Олимпийские игры - это единственное событие, объединяющее весь мир в мирных соревнованиях Бах: Олимпийские игры - это единственное событие, объединяющее весь мир в мирных соревнованиях
В Греции зажгли олимпийский огонь В Греции зажгли олимпийский огонь
Помочь журналистам

Видео

Гол Довбика и дубль Гризмана: видео голов и обзор матча Атлетико - Жирона
Гол Довбика и дубль Гризмана: видео голов и обзор матча Атлетико - Жирона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина первая ракетка Украины, Байндль и Завацкая поднялись
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер преследует Джоковича, Сачко поднялся
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Олимпийские игры14:41
Бах: Олимпийские игры - это единственное событие, объединяющее весь мир в мирных соревнованиях
Олимпийские игры14:12
В Греции зажгли олимпийский огонь
Европа14:06
Мохамед Салах: статистика-2023/2024
Европа13:59
Ливерпуль нацелился на подписание защитника Спортинга
Лига Чемпионов13:55
Боруссия Д - Атлетико: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 16.04.2024
Лига Чемпионов13:41
Лига чемпионов: Боруссия Д примет Атлетико, ПСЖ на выезде сыграет с Барселоной
Украина13:31
Голкипер сборной Украины сделал предложение своей девушке
Европа13:21
В Барселоне определились с планами на грядущее трансферное окно
Бокс13:07
Чжилей назвал самого сильного панчера в боксе
Лига Чемпионов13:05
Барселона - ПСЖ: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 16.04.2024
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK