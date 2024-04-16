Тен Хаг намерен разобраться в ситуации с Гарначо и лайком критики в свой адрес

Эрик тен Хаг планирует рассмотреть случай с лайками Алехандро Гарначо в твиттере. Об этом сообщает издание ESPN.

Вингер Манчестер Юнайтед оценил критику тренера после матча, но затем убрал свои отметки и извинился. В клубе считают произошедшее "внутренним делом".

Читай также: Айнтрахт Ф не воспользуется опцией выкупа контракта хавбека Манчестер Юнайтед

Тен Хагу удалось избежать конфликта с Гарначо, но он все равно намерен разобраться в ситуации.

Ранее тренер уже сталкивался с проблемами в команде, включая инцидент с Маркусом Рэшфордом и Джейдоном Санчо.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!