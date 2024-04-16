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Ливерпуль нацелился на подписание защитника Спортинга

Инасиу может пойти на повышение.
Сегодня, 13:59
Гонсалу Инасиу / Getty Images
Гонсалу Инасиу / Getty Images

Ливерпуль нацелен на подписание защитника Спортинга Гонсалу Инасиу. Об этом сообщает издание The Inside Track.

Спортинг готов к уходу игрока из-за интереса Арсенала, Манчестер Юнайтед, Реала и Ливерпуля, и ожидает выгодного предложения.

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Клуб оценивает 22-летнего португальца в минимум 46 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Инасиу один гол в 26 матчах чемпионата Португалии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль спортинг

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