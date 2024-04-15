Ливерпуль присматривается к еще одному тренеру из Бундеслиги
Нико Ковач стал еще одним вариантом для мерсисайдцев.
Ливерпуль рассматривает назначение Нико Ковача главным тренером, пишет Daily Mail.
По информации издания, представители хорватского специалиста провели переговоры с мерсисайдцами.
Отметим, что на текущий момент Ливерпуль все еще оценивает различные варианты, но пока не сделал никаких серьезных шагов относительно какого-либо специалиста. Фаворитом все еще считается Рубен Аморим.
Напомним, что последним местом работы Ковача был Вольфсбург, откуда он был уволен в марте этого года после серии из 11 матчей без побед.
Ранее также сообщалось, что Артета намерен усилить свой штаб экс-игроком МЮ.
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