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Ливерпуль присматривается к еще одному тренеру из Бундеслиги

Нико Ковач стал еще одним вариантом для мерсисайдцев.
Сегодня, 16:02
Нико Ковач / Getty Images
Нико Ковач / Getty Images

Ливерпуль рассматривает назначение Нико Ковача главным тренером, пишет Daily Mail.

По информации издания, представители хорватского специалиста провели переговоры с мерсисайдцами.

Отметим, что на текущий момент Ливерпуль все еще оценивает различные варианты, но пока не сделал никаких серьезных шагов относительно какого-либо специалиста. Фаворитом все еще считается Рубен Аморим.

Напомним, что последним местом работы Ковача был Вольфсбург, откуда он был уволен в марте этого года после серии из 11 матчей без побед.

Ранее также сообщалось, что Артета намерен усилить свой штаб экс-игроком МЮ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Нико Ковач

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