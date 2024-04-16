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Одноклубник Довбика и Цыганкова может заменить в Баварии одного из лидеров команды

Мигель Гутьеррес среди списка игроков, которые могут прийти в стан мюнхенцев на замену Альфонсо Дэвису.
Сегодня, 19:34
Мигель Гутьеррес / Getty Images
Мигель Гутьеррес / Getty Images

Мюнхенская Бавария нацелилась на одного из игроков Жироны.

Как сообщает издание Fichajes, "красные" хотят приобрести Мигеля Гутьерреса, который должен заменить в клубе Альфонсо Дэвиса, которого вероятно продадут в Реал.

Отмечается, что этот трансфер станет возможнее, если клуб возглавит Зинедин Зидан, хотя ранее в Германии сообщали, что слухи об интересе к Зидану - ложные.

Потенциальные финансовые детали такого перехода остаются неизвестными, но Transfermarkt оценивает игрока в 20 млн евро.

Напомним, ранее сообщалось, что Бавария вместе с еще одним грандом интересуется Цыганковым.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Жирона

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