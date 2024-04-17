Довбик показал милую фотографию с любимой
Артем провел время с супругой.
Украинский нападающий Жироны Артем Довбик продолжает готовиться к поединку с Кадисом в рамках чемпионата Испании.
Футболист, который является не особо активным пользователем социальных сетей, выставил семейную фотографию в Instagram.
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Артем сфотографировался со своей возлюбленной Юлией.
"С Ю", - подписал пост Довбик, добавив смайлик в виде сердца.
Напомним, пара воспитывает дочь, которую назвали Кира.
Ранее сообщалось, что жена Судакова поделилась милыми фотографиями с дочкой.
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