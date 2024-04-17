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Довбик показал милую фотографию с любимой

Артем провел время с супругой.
Сегодня, 14:10
Артем Довбик с семьей / instagram.com/yuliia.dovbyk
Артем Довбик с семьей / instagram.com/yuliia.dovbyk

Украинский нападающий Жироны Артем Довбик продолжает готовиться к поединку с Кадисом в рамках чемпионата Испании.

Футболист, который является не особо активным пользователем социальных сетей, выставил семейную фотографию в Instagram.

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Артем сфотографировался со своей возлюбленной Юлией.

"С Ю", - подписал пост Довбик, добавив смайлик в виде сердца.

Напомним, пара воспитывает дочь, которую назвали Кира.

Ранее сообщалось, что жена Судакова поделилась милыми фотографиями с дочкой.

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