Определились все европейские команды, которые сыграют на клубном ЧМ 2025

Австрийский РБ Зальцбург стал последним 12-м участником клубного чемпионата мира 2025 от Европы.

Это стало возможным после того, как Арсенал вылетел из Лиги чемпионов, уступив в четвертьфинальном матчевом противостоянии Баварии.

Congratulations to @RedBullSalzburg on qualifying for the FIFA Club World Cup 2025! 👏



As a result of @Arsenal's elimination from the @ChampionsLeague, FC Salzburg are now assured of a spot at the tournament via Europe's rankings pathway. pic.twitter.com/CgBjxdNGMD