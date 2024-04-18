Руководство Ромы определилось с судьбой Де Росси во главе команды

Тренер провел встречу с владельцами клуба, по итогам которой "джаллоросси" выступили с заявлением.

Главный тренер Ромы Даниэле Де Росси, сменивший в январе во главе команды Жозе Моуринью, останется на своем посту и в следующем сезоне.

40-летний итальянский специалист провел встречу с владельцами клуба Дэном и Райаном Фридкиными, по итогам которой они подтвердили намерения о дальнейшем сотрудничестве.

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"После вчерашней встречи с Даниэле Де Росси мы рады сообщить, что он продолжит занимать должность тренера Ромы в конце этого сезона и в обозримом будущем.

За время его короткого пребывания на посту главного тренера положительное влияние, которое его руководство принесло всему клубу, рассказало свою собственную необыкновенную историю. Лидерство Даниэле отмечено уважением и смелостью, а его сила и доверие, глубоко укоренившиеся в клубе, соответствуют ценностям Ромы, города и наших болельщиков, которые не имеют себе равных.

Мы будем продолжать работать вместе с еще большей приверженностью, чтобы обеспечить будущее, которого заслуживают болельщики Ромы. Мы очень рады возможности построить долгосрочный проект с Даниэле", - говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Отметим, что под руководством Де Росси Рома одержала 11 побед, трижды сыграла вничью и потерпела два поражения.

На данный момент "джаллоросси" занимают пятое место в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 55 очков после 31 сыгранного матча.

Также сегодня, 18 апреля, Рома примет в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы Милан после победы 1:0 в первом поединке.

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