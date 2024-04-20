Лутон - Брентфорд: Обзор и результат матча Чемпионата Англии 20.04.2024

Украинец вышел лишь на последние минуты, и особого вклада в успех команды не внес.

В рамках 34-го тура Чемпионата Англии Лутон встретился с Брентфордом на своем поле.

Обе команды довольно слабо начали поединок, поэтому, первого момента пришлось ждать аж 20 минут, но голевым он не стал, потому что с ударом Кина Льюиса-Поттера спокойно справился Томаш Камински.

Однако, для бельгийского голкипера хозяев сегодняшний день выдался все же крайне неудачным, ведь уже на 24-ой его ворота поразил Бриан Мбемо, а в компенсированное к первому тайму время Йоан Висса удвоил преимущество Бренфторда.

После перерыва "пчелы" продолжили свою полную доминацию над "шляпниками", а выше упомянутый Камински пропустил еще трижды. Сперва с подачи углового отличился Итан Пиннок, через три минуты свой гол все же забил Кин-Льюис Поттер, а на 86-ой минуте последний гол для подопечных Томаса Франка забил Кевин Шаде.

Коллектив Роба Эдвардса все же сподобился на гол престижа уже в компенсированное ко второму тайму время. Его автором стал Люк Берри.

Отметим, что на 83-ой минуте у Брентфорда появился Егор Ярмолюк, но на результат матча его появление никак не повлияло.

Статистика матча Чемпионата Англии Лутон - Брентфорд

Лутон - Брентфорд 1:5

Голы: Берри, 90+2 - Мбемо, 24, Висса, 45+2, Пиннок, 63, Льюис-Поттер, 66, Шаде, 86

xG: 0.25 - 3.68

Удары: 6 - 21

Удары в створ ворот: 3 - 9

Владение мячом: 52% - 48%

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!