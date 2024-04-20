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Манчестер Сити - Челси: обзор и результат матча Кубка Англии 20.04.2024

Выход Михаила Мудрика в конце встречи не помог "синим" пройти "горожан".
Сегодня, 21:20
Манчестер Сити / Getty Images
Манчестер Сити / Getty Images

В рамках полуфинала Кубка Англии Ман Сити встретился с Челси.

Команды сразу распределили свои роли в этом поединке. "Горожане" больше атаковали позиционно, а "синие" пытались поймать своих соперников на контратаке.

В первой половине встречи лучше работал подход лондонцев. Несколько очень хороших шансов имел Николя Джексон, но сенегалец раз за разом показывал, что реализация это его слабая сторона.

Почти сразу сля перерыва форвард "синих" упустил еще одну хорошую возможность, а дальше инициативу взяли на себя подопечные Пепа Гвардиолы.

Довольно долго номинальные хозяева матча на Уэмбли не могли пробить Джордже Петровича, но на 83-ой минуте Марк Кукурелья оставил самого Бернарду Силву, и португалец отправил мяч в ворота Челси, забив единственный гол в этой игре.

На 78-ой минуте на поле появился Михаил Мудрик, но ему не удалось повлиять на исход игры.

Статистика матча Кубка Англии Манчестер Сити - Челси

Манчестер Сити - Челси 1:0

Гол: Силва, 83

xG: 0.79 - 1.05
Удары: 14 - 10
Удары в створ ворот: 3 - 5
Владение мячом: 62% - 38%

Манчестер Сити: Ортега - Уокер, Стоунз (Диаш, 46), Аканджи, Аке - Родри, де Брюйне - Силва, Фоден, Грилиш (Доку, 66) - Альварес (Бобб, 88).

Челси: Петрович - Гюсто (Дисаси, 79), Силва, Чалоба, Кукурелья (Чилвелл, 88) - Кайседо, Энцо (Стерлинг, 88) - Мадуэке (Мудрик, 79), Галлахер, Палмер - Джексон.

Предупреждения: Альварес, Фоден, де Брюйне - Кайседо, Петрович, Энцо

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