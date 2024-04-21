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Европейские гранды следят за выступлениями защитника Байера

Тапсоба может сменить летом клубную прописку.
Сегодня, 12:49
Эдмонд Тапсоба / Getty Images
Эдмонд Тапсоба / Getty Images

Скауты трех топ-клубов Европы будут присутствовать на матче Бундеслиги между Байером и дортмундской Боруссией, чтобы наблюдать за Эдмондом Тапсоба.

Инсайдер Фабрицио Романо подтверждает интерес к 25-летнему футболисту из сборной Буркина Фасо со стороны клубов.

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Отметим, прошлым летом на Тапсоба претендовали Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм и другие клубы из Европы.

В текущем сезоне на счету центрбека один ассист в 25 матчах Бундеслиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: байер Эдмонд Тапсоба

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