Европейские гранды следят за выступлениями защитника Байера
Тапсоба может сменить летом клубную прописку.
Скауты трех топ-клубов Европы будут присутствовать на матче Бундеслиги между Байером и дортмундской Боруссией, чтобы наблюдать за Эдмондом Тапсоба.
Инсайдер Фабрицио Романо подтверждает интерес к 25-летнему футболисту из сборной Буркина Фасо со стороны клубов.
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Отметим, прошлым летом на Тапсоба претендовали Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм и другие клубы из Европы.
В текущем сезоне на счету центрбека один ассист в 25 матчах Бундеслиги.
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