Европейские гранды следят за выступлениями защитника Байера

Скауты трех топ-клубов Европы будут присутствовать на матче Бундеслиги между Байером и дортмундской Боруссией, чтобы наблюдать за Эдмондом Тапсоба.

Инсайдер Фабрицио Романо подтверждает интерес к 25-летнему футболисту из сборной Буркина Фасо со стороны клубов.

Читай также: Байер намерен выкупить защитника Баварии

Отметим, прошлым летом на Тапсоба претендовали Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм и другие клубы из Европы.

В текущем сезоне на счету центрбека один ассист в 25 матчах Бундеслиги.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!