Фулгем - Ліверпуль: огляд і результат матчу чемпіонату Англії 21.04.2024
В рамках 34-го тура АПЛ Ливерпуль встретился с Фулхэмом.
Как и в последних предыдущих матчах, у "красных" возникли проблемы, хотя они забили первыми. С великолепного штрафного удара забил Трент Александр-Арнольд.
Однако, еще до перерыва подопечные Юргена Клоппа пропустили. Голом отметился Тимоти Кастань в компеносванное арбитром время.
Однако, против "дачников" мерсисайдцы смогли найти "противоядие", дожав их во втором тайме. На 53-ой минуте гостей снова вывел вперед Райан Гравенберх, а на 72-ой Диогу Жота поставил точку.
Статистика матча Чемпионата Англии Фулхэм - Ливерпуль
Фулхэм - Ливерпуль 1:3
Голы: Кастань, 45+2 - Трент, 32, Гравенберх, 53, Жота, 73
xG: 0.71 - 0.93
Удары: 11 - 14
Удары в створ ворот: 4 - 7
Владение мячом: 38% - 62
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