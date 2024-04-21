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Фулгем - Ліверпуль: огляд і результат матчу чемпіонату Англії 21.04.2024

"Красные" вернулись на победное шествие.
Сегодня, 20:34
Getty Images
Getty Images

В рамках 34-го тура АПЛ Ливерпуль встретился с Фулхэмом.

Как и в последних предыдущих матчах, у "красных" возникли проблемы, хотя они забили первыми. С великолепного штрафного удара забил Трент Александр-Арнольд.

Однако, еще до перерыва подопечные Юргена Клоппа пропустили. Голом отметился Тимоти Кастань в компеносванное арбитром время.

Однако, против "дачников" мерсисайдцы смогли найти "противоядие", дожав их во втором тайме. На 53-ой минуте гостей снова вывел вперед Райан Гравенберх, а на 72-ой Диогу Жота поставил точку.

Статистика матча Чемпионата Англии Фулхэм - Ливерпуль

Фулхэм - Ливерпуль 1:3

Голы: Кастань, 45+2 - Трент, 32, Гравенберх, 53, Жота, 73

xG: 0.71 - 0.93
Удары: 11 - 14
Удары в створ ворот: 4 - 7
Владение мячом: 38% - 62

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль фулхэм

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