Барселона отметилась обидным достижением в рамках Эль Класико 21-го века

Мадридский Реал добыл волевую победу над Барселоной (3:2) в Эль Класико, которое состоялось в рамках 32-го тура испанской Ла Лиги.

Команда Хави Эрнандеса дважды по ходу матча выходила вперед, благодаря голам Андреаса Кристенсена и Фермина Лопеса, и дважды она не смогла удержать лидерство.

Как сообщает Opta, это первый случай в 21-м веке, когда Барселона проиграла матч чемпионата Испании против Реала, в котором она два раза находилась в роли лидера.

