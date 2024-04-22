Барселона отметилась обидным достижением в рамках Эль Класико 21-го века

Это явно не то, чем хотели бы вписать себя в историю противостояния игроки каталонского клуба.

Мадридский Реал добыл волевую победу над Барселоной (3:2) в Эль Класико, которое состоялось в рамках 32-го тура испанской Ла Лиги.

Команда Хави Эрнандеса дважды по ходу матча выходила вперед, благодаря голам Андреаса Кристенсена и Фермина Лопеса, и дважды она не смогла удержать лидерство.

Как сообщает Opta, это первый случай в 21-м веке, когда Барселона проиграла матч чемпионата Испании против Реала, в котором она два раза находилась в роли лидера.

1 - With the 2-3 loss to Real Madrid, it's the first time in the 21st century that FC Barcelona have led twice in a @LaLigaEN 'Clásico' and lost.



Overtaken. pic.twitter.com/IsfTwAsnC6 — OptaJose (@OptaJose) April 21, 2024

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Потерпев поражение, "сине-гранатовые" позволили "сливочным" оторваться от них на расстояние одиннадцати баллов за шесть туров до конца чемпионата.

Ранее стало известно, что Хави Эрнандес находится среди претендентов на пост главного тренера итальянского гранда.

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