"Я допустил ошибку, сказав про 150 млн": Гендиректор Байера высказался о стоимости Виртца
Леверкузенцы хотят получить намного больше за своего лидера.
Генеральный директор Байера Фернандо Карро высказался о возможной продаже хавбека Флориана Виртца.
"Я допустил ошибку, когда сказал, что цена Флориана Вирца составляет около 150 миллионов евро".
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"На самом деле он для нас бесценен", - приводит слова Карро журналист Фабрицио Романо.
В текущем сезоне на счету Виртца 11 голов и 11 ассистов в 30 матчах Бундеслиги.
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