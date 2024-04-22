"Я допустил ошибку, сказав про 150 млн": Гендиректор Байера высказался о стоимости Виртца

Леверкузенцы хотят получить намного больше за своего лидера.

Генеральный директор Байера Фернандо Карро высказался о возможной продаже хавбека Флориана Виртца.

"Я допустил ошибку, когда сказал, что цена Флориана Вирца составляет около 150 миллионов евро".

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"На самом деле он для нас бесценен", - приводит слова Карро журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне на счету Виртца 11 голов и 11 ассистов в 30 матчах Бундеслиги.

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