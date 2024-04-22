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Шевченко назвал преимущества и недостатки лидера Милана

Украинец высказался об игре Леау.
Сегодня, 16:21
Рафаэл Леау / Getty Images
Рафаэл Леау / Getty Images

Бывший нападающий Милана Андрей Шевченко поделился мнением об игре вингера Рафаэля Леау.

"Милан может показать свою реакцию перед фанами и уйти с поля с высоко поднятой головой.

Пиоли – тренер, принесший большой успех Милану, написал свою историю. В этом году они пытались быть конкурентоспособными, но Интер провел отличный сезон".

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"Леау – большой талант. Ему не хватает стабильности в течение сезона. Но его игра должна улучшаться вместе с личностью и желанием нести команду на своих плечах, как это делают чемпионы. У него прекрасный путь, чтобы продолжать творить историю Милана", – сказал Шевченко в интервью 90°Minuto.

Напомним, матч Серии А Милан - Интер состоится в понедельник, 22 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Андрей Шевченко Рафаэл Леау

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