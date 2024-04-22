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"Сделайте все возможное": Шевченко обратился с посланием к Милану перед решающим дерби

"Россонери" будут противостоять Интеру, для которого этот матч может стать чемпионским.
Сегодня, 12:30
Андрей Шевченко / Getty Images
Андрей Шевченко / Getty Images

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко обратился к своему бывшему клубу Милану перед Дерби делла Мадоннина с Интером, который в этом матче рассчитывает досрочно оформить чемпионство.

"Нерадзурри" в случае победы над своим принципиальным соперником обеспечат себе юбилейное 20-е скудетто.

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"Для меня всегда особенный матч - миланское дерби. Множество воспоминаний и эмоций на поле, которые в этот раз я переживу немного издалека, но всегда с той же страстью.

Удачи, ребята. Сделайте все возможное ради этих цветов и этих фантастических фанатов. И с должным уважением к соперникам, таким же, какое всегда было у меня", - написал Шевченко в Instagram.

Матч 33-го тура Серии А Милан - Интер состоится в понедельник, 22 апреля, и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, что за шесть туров до конца чемпионата "нерадзурри" с 83 очками возглавляют турнирную таблицу, опережая "россонери" на 14 баллов.

Ранее сообщалось, что в Милане подыскали кандидатов на замену Стефано Пиоли на посту главного тренера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Андрей Шевченко чемпионат Италии Серия А Интер Милан

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