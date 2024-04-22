Олимпиакос - победитель Юношеской лиги УЕФА
В финальном матче был разбит Милан.
В рамках финала Юношеской лиги УЕФА встречались Олимпиакос и Милан.
В рещающем поединке греки разгромили соперника - 3:0.
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Христос Музакитис, Антонис Папаканеллос и Теофанис Бакулас стали авторами голов.
В прошлом году Юношескую лигу чемпионов выиграл Фейеноорд, в финале разгромивший Хайдук (5:0).
Ранее сообщалось, что только пять клубов гарантировали себе участие в дебютном розыгрыше новой Лиги чемпионов.
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