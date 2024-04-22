iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Олимпиакос - победитель Юношеской лиги УЕФА

В финальном матче был разбит Милан.
Сегодня, 21:36
Олимпиакос / Getty Images
Олимпиакос / Getty Images

В рамках финала Юношеской лиги УЕФА встречались Олимпиакос и Милан.

В рещающем поединке греки разгромили соперника - 3:0.

Читай также: Италия гарантировала себе дополнительный слот в Лиге Чемпионов

Христос Музакитис, Антонис Папаканеллос и Теофанис Бакулас стали авторами голов.

В прошлом году Юношескую лигу чемпионов выиграл Фейеноорд, в финале разгромивший Хайдук (5:0).

Ранее сообщалось, что только пять клубов гарантировали себе участие в дебютном розыгрыше новой Лиги чемпионов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Интер в жарком матче справился с Миланом и стал чемпионом Италии Интер в жарком матче справился с Миланом и стал чемпионом Италии
ФИФА близка к тому, чтобы продать права на трансляцию клубного ЧМ Apple ФИФА близка к тому, чтобы продать права на трансляцию клубного ЧМ Apple
Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей
Футболисты Реала устроили безумные танцы после победы над Барселоной Футболисты Реала устроили безумные танцы после победы над Барселоной
Помочь журналистам

Видео

Ошибка и сэйвы Лунина в обзоре матча Реал – Барселона
Ошибка и сэйвы Лунина в обзоре матча Реал – Барселона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк установила личный рекорд, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: провал Крутых, Джокович первая ракетка мира
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров

Последние новости

Европа23:45
Интер в жарком матче справился с Миланом и стал чемпионом Италии
Футбол23:10
ФИФА близка к тому, чтобы продать права на трансляцию клубного ЧМ Apple
Украина22:55
Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей
Европа22:45
Футболисты Реала устроили безумные танцы после победы над Барселоной
Украина22:30
УПЛ: Шахтер вырвал победу у Зари и ничьи с участием Руха и Металлиста-1925
Европа22:25
Новый техдиректор МЮ начал анализ работы тен Хага
Европа22:10
Анчелотти прокомментировал скандальный эпизод с "призрачным" голом в ворота Лунина
Европа21:50
Тухель предпочел бы возглавить клуб АПЛ
Европа21:36
Олимпиакос - победитель Юношеской лиги УЕФА
Европа21:27
Болонья сенсационно разбила Рому и улучшила шансы на попадание в Лигу чемпионов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK