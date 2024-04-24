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Экс-тренер Шахтера - один из главных кандидатов на пост тренера Милана

"Россонери" продолжают поиски сменщика Стефано Пиоли.
Сегодня, 12:29
Пауло Фонсека / Getty Images
Пауло Фонсека / Getty Images

Все ведет к тому, что по окончанию нынешнего сезона Милан уволит Стефано Пиоли с поста главного тренера.

В связи с этим "россонери" выделили для себя нескольких кандидатов на должность, которая вскоре освободится.

Как сообщает SempreMilan со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, двумя главными претендентами на пост тренера Милана считаются Пауло Фонсека и Хулен Лопетеги.

Бывший тренер Шахтера ведет Лилль к участию в Лиге чемпионов в следующем сезоне, а экс-наставник Реала и сборной Испании остается без работы с августа прошлого года, когда он покинул Вулверхэмптон.

Кроме того, в качестве альтернативных кандидатов называются Кристоф Галтье и Марсело Гальярдо.

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Недавно Лопетеги встречался с представителями Милана, и, согласно сообщениям, у него была позитивная встреча с владельцем клуба Джерри Кардинале. Однако итальянцы еще не в полной мере убедились в необходимости сотрудничества с испанцем.

Есть еще один вариант, имя которого остается неизвестным. Считается, что существует вероятность того, что может быть предложен альтернативный кандидат, выдвинутый Златаном Ибрагимовичем.

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