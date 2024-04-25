Винисиус Жуниор встретился с легендарным теннисистом и сделал подарок
Легенды Реала и Мадрида оказались в одном месте.
Нападающий Реала Винисиус Жуниор оказался в одной компании вместе с 22-кратным чемпион турниров Grand Slam Рафаэлем Надалем.
Спортсмены встретился в Мадриде на особом мероприятии, на котором также были замечаны легенды "сливочных" Луиш Фигу, Рауль и нынешний игрок команды Родриго.
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Винисиус сделал подарок Надалю, вручив футболку с автогрофом.
"Легенда!", - написал бразилец.
Напомним, что Надаль является давним поклонником мадридского Реала.
Ранее сообщалось, что возлюбленная одноклубника Зинченко удалила все фото в Instagram из-за насмешек.
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