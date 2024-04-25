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Аутсайдер АПЛ установил новый антирекорд чемпионата

Шеффилд Юнайтед пропустил уже 92 гола в текущем сезоне.
Сегодня, 10:15
Уэс Фодерингем / Getty Images
Уэс Фодерингем / Getty Images

В матче между Манчестер Юнайтед и Шеффилд Юнайтед был установлен новый антирекорд АПЛ.

Напомним, в рамках 29-го тура АПЛ манкунианцы на своем поле разбили "клинков", забив им четыре гола.

Таким образом у Шеффилда в активе 92 пропущенных мяча, что является новым антирекордом АПЛ. Предыдущий принадлежал Дерби, которые в сезоне-2007/08 пропустили 89 голов.

А учитывая, что это был не последний тур чемпионата, у команды Криса Уайлдера есть все шансы, сделать антирекорд практически недосягаемым для других команд.

Ранее также сообщалось, что Эвертон практически лишил Ливерпуль шансов на чемпионство.

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