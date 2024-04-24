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Манчестер Юнайтед - Шеффилд 4:2: Обзор и результат матча чемпионата Англии 24.04.2024

Манкунианцы в крайне непростом матче потеряли очки.
Вчера, 23:58
Манчестер Юнайтед - Шеффилд / Getty Images
Манчестер Юнайтед - Шеффилд / Getty Images

В среду, 24 апреля, в рамках 29-го тура АПЛ Манчестер Юнайтед принимал Шеффилд. Матч завершился победой хозяев со счетом 4:2.

"Красные дьяволы" доминировали на поле и имели намного больше моментов, однако все же аутсайдер английского чемпионата вышел вперед на 35-й минуте благодаря голу Джейдена Богла.

Источник: Getty Images

Хозяевам удалось отыграться довольно быстро. Легендарный и величайший Харри Магуайр возобновил паритет в конце первого тайма.

Во второй половине игры случилась аналогичная ситуация: гости забили и вышли вперед, а МЮ довольно быстро отыгрался. На гол Бена Бреретона ответил точным ударом с 11-метров Бруну Фернандеш.

Источник: Getty Images

В оставшиеся 30 минут команды играли более аккуратно, однако нельзя сказать, что опасные моменты закончились. Капитан манкунианцев нашел свой момент, забив в концовке. Точку поставил Расмус Хойлунд.

Таким образом после 33-х туров АПЛ Манчестер Юнайтед занимает шестое место с 53-мя баллами, а Шеффилд идет на 20-й строчке, набрав 16 очков.

Статистика матча Манчестер Юнайтед - Шеффилд чемпионата Англии 

Манчестер Юнайтед - Шеффилд 4:2
Голы: Магуайр, 42, Бруну, 61 пенальти, 81, Хойлунд, 85 - Болг, 35, Бреретор, 50

Ожидаемые голы (xG): 2.65 - 0.79
Владение мячом: 75% - 25%
Удары: 24 - 7
Удары в створ: 12 - 3
Угловые: 8 - 2
Фолы: 4 - 8

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