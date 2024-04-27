Почеттино: Выглядит так, что в проблемах Челси виноват только я, но это не так

Маурисио не готов брать на себя ответственность за все провалы в клубе.

Рулевой Челси Маурисио Почеттино высказался о том, должен ли он чувствовать на себе ответственность за провалы в этом сезоне.

По словам аргентинского специалиста, вина за неудачи лежит не только на его плечах, а всех, кто имеет отношение к«синим.

"Выглядит так, что в проблемах виноват только я, а не весь клуб, но это должен быть весь клуб. Я думаю, что это важно.

Я подписал контракт. Я поддерживаю принятие решений. Мы подписали игроков. А потом мы создаем новую структуру.

В некоторых моментах я и мой не участвуем. Моя ответственность заключается в том, чтобы команда выступала. Но, конечно, клуб разрабатывает и планирует структуру, которую нужно доказать, что она работает.

Из-за результатов вы можете сказать, что да, это только моя вина. Но у меня нет ключа от клуба. Я не принимаю здесь всех решений. Это должно быть понятно. Если вы скажете мне, что кто-то здесь, потому что это мое решение, это одно. Но если это не мое решение, вы должны судить меня и судить кого-то другого в клубе за его работу, не так ли? Потому что это не моя прямая ответственность", - заявил Почеттино

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