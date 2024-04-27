iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Почеттино: Выглядит так, что в проблемах Челси виноват только я, но это не так

Маурисио не готов брать на себя ответственность за все провалы в клубе.
Сегодня, 12:39
Маурисио Почеттино / Getty Images
Маурисио Почеттино / Getty Images

Рулевой Челси Маурисио Почеттино высказался о том, должен ли он чувствовать на себе ответственность за провалы в этом сезоне.

По словам аргентинского специалиста, вина за неудачи лежит не только на его плечах, а всех, кто имеет отношение к«синим.

"Выглядит так, что в проблемах виноват только я, а не весь клуб, но это должен быть весь клуб. Я думаю, что это важно.

Я подписал контракт. Я поддерживаю принятие решений. Мы подписали игроков. А потом мы создаем новую структуру.

В некоторых моментах я и мой не участвуем. Моя ответственность заключается в том, чтобы команда выступала. Но, конечно, клуб разрабатывает и планирует структуру, которую нужно доказать, что она работает.

Из-за результатов вы можете сказать, что да, это только моя вина. Но у меня нет ключа от клуба. Я не принимаю здесь всех решений. Это должно быть понятно. Если вы скажете мне, что кто-то здесь, потому что это мое решение, это одно. Но если это не мое решение, вы должны судить меня и судить кого-то другого в клубе за его работу, не так ли? Потому что это не моя прямая ответственность", - заявил Почеттино 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Маурисио Почеттино

Статьи по теме

Экс-тренер Челси согласился возглавить итальянский топ-клуб Экс-тренер Челси согласился возглавить итальянский топ-клуб
Экс-тренер Челси отказался возглавить Аякс, но все равно заинтересован в проекте Экс-тренер Челси отказался возглавить Аякс, но все равно заинтересован в проекте
Сезон для одноклубника Мудрика досрочно завершился из-за операции Сезон для одноклубника Мудрика досрочно завершился из-за операции
Руководство Челси рассматривает увольнение Почеттино Руководство Челси рассматривает увольнение Почеттино
Помочь журналистам

Видео

Ошибка и сэйвы Лунина в обзоре матча Реал – Барселона
Ошибка и сэйвы Лунина в обзоре матча Реал – Барселона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк установила личный рекорд, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: провал Крутых, Джокович первая ракетка мира
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров

Последние новости

Европа16:51
"Мы возвращаемся сильнее": бывший игрок Манчестер Юнайтед готовится к камбеку в футбол
Европа16:28
Ливерпуль продолжил серию без побед, сыграв вничью с Вест Хэмом
Европа16:18
Довбик впервые не реализовал пенальти за Жирону
Украина16:09
УПЛ: Минай победил Черноморец, Динамо обыграло Днепр-1, ЛНЗ сыграет с Шахтером
Украина16:03
Любенович - о победе над Черноморцем: Минай растет на глазах. С каждым туром мы набираем
Украина15:58
Динамо в меньшинстве на последних минутах вырвало победу над Днепром-1
Европа15:51
Карпаты - первый новичок УПЛ сезона-2024/25
Бокс15:42
Фьюри показал свою форму за три недели до боя с Усиком
Европа15:30
Тренер Спортинга: Извиняюсь перед клубом и фанатами за встречу с представителями Вест Хэма
Европа15:03
Экс-одноклубник Роналду: Криштиану одержим идеями совершенствования
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK