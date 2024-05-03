Реал нацелился на "нового Вальверде"

Франко Мастантуоно может перебраться в стан мадридцев.

Мардидский Реал планирует осуществить очередное приобретение на перспективу в центр поля.

Как сообщает Фабрицио Романо, "сливочные" связались с Ривер Плейтом, чтобы прояснить условия при которых они готовы отпустить Франко Мастантуоно.

Читай также: Два хавбека Реала претендуют на награду, которую четыре года подряд выигрывал Бензема

Скауты Реала верят, что аргентинский хавбек может стать следующим "бриллиантом" и его профиль похож на Феде Вальверде, который также присоединился к Реалу из Южной Америки.

В контракте Мастантуоно с родным Ривер Плейтом прописана клаусула в размере 40 млн евро, но Transfermarkt оценивает 16-летнего игрока в 10 раз меньше.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!