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Реал нацелился на "нового Вальверде"

Франко Мастантуоно может перебраться в стан мадридцев.
Сегодня, 10:35
Франко Мастантуоно / Getty Images
Франко Мастантуоно / Getty Images

Мардидский Реал планирует осуществить очередное приобретение на перспективу в центр поля.

Как сообщает Фабрицио Романо, "сливочные" связались с Ривер Плейтом, чтобы прояснить условия при которых они готовы отпустить Франко Мастантуоно.

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Скауты Реала верят, что аргентинский хавбек может стать следующим "бриллиантом" и его профиль похож на Феде Вальверде, который также присоединился к Реалу из Южной Америки.

В контракте Мастантуоно с родным Ривер Плейтом прописана клаусула в размере 40 млн евро, но Transfermarkt оценивает 16-летнего игрока в 10 раз меньше.

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