Гол Сане в ворота Лунина - лучший в первых матчах полуфиналов Лиги чемпионов

Пресс-служба УЕФА объявила победителя в номинации гол недели в Лиге Чемпионов.

Лучший мяч в первых матчах полуфинала Лиги чемпионов забил Лерой Сане, отличившись в ворота Андрея Лунина. Вторым стал первый гол Винисиуса Жуниора, а замкнул тройку лидеров Никлас Фюлькруг.

Всего в первых поединках 1/2 финала было забито пять голов. Гарри Кейн забил с пенальти, как и Винисиус Жуниор свой второй мяч.

Напомним, ответные матчи состоятся 7 и 8 мая соответственно.

Ранее экс-голкипер Реала высказался о конкуренции между Луниным и Куртуа

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!