Гол Сане в ворота Лунина - лучший в первых матчах полуфиналов Лиги чемпионов
Лерой опередил Винисиуса Жуниора и Никласа Фюлькруга.
Пресс-служба УЕФА объявила победителя в номинации гол недели в Лиге Чемпионов.
Лучший мяч в первых матчах полуфинала Лиги чемпионов забил Лерой Сане, отличившись в ворота Андрея Лунина. Вторым стал первый гол Винисиуса Жуниора, а замкнул тройку лидеров Никлас Фюлькруг.
Всего в первых поединках 1/2 финала было забито пять голов. Гарри Кейн забил с пенальти, как и Винисиус Жуниор свой второй мяч.
🌩️ Sané's thunderbolt wins Goal of the Week! ⚽@Heineken || #UCLGOTW pic.twitter.com/qSqbJUPZ5p— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 3, 2024
Напомним, ответные матчи состоятся 7 и 8 мая соответственно.
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