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Тренер Жироны оценил важность победы Довбика в бомбардирской гонке

Мичел объяснил, почему команда сосредоточена на индивидуальном успехе украинца.
Сегодня, 11:28
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Главный тренер Жироны Мичел прокомментировал борьбу Артема Довбика за звание лучшего бомбардира Ла Лиги.

По словам специалиста, команде важно, чтобы украинец заполучил приз.

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"Титул лучшего бомбардира – это важно, это наша цель, потому что это признание для всех. Мы всегда говорили, что индивидуальные заслуги не могут быть достигнуты путем, который не является коллективным.

Золотые мячи, чемпионаты мира – без команды это было бы невозможно. Звание лучшего бомбардира может выиграть Довбик, но это будет признанием для всех", – приводит слова Мичела AS.

В гонке бомбардиров Довбик с 19 голами опережает Беллингема, Серлота (у них по 17) и Левандовски (16).

Ранее сообщалось, что украинец попал в шорт-лист итальянского топ-клуба.

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