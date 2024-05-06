Макрон заявил, что Мбаппе примет участие в Олимпиаде

Президент Франции Эммануэль Макрон поделился инсайдом касательно участия Килиана Мбаппе в Олимпиаде.

Чиновник заявил, что пообщался с отцом футболиста, и тот подтвердил, что Мбаппе хочет принять участие в ОИ.

"На прошлой неделе я оказался на поле с его отцом во время благотворительного матча и задал ему этот вопрос. Он сказал мне: "Он хочет там сыграть".

Я очень надеюсь, что все европейские клубы предоставят такую свободу своим игрокам. Я рад, что все французские клубы делают это, и надеюсь, что другие последуют их примеру. Олимпийский дух заключается в том, чтобы расти", – приводит слова Макрона Marca.

Ранее также сообщалось, что украинские спортсмены получили рекомендации по поведению на ОИ-2024.

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