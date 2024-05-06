Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе ответил на предложение Усэйна Болта.

Напомним, ранее ямайский бегун предложил французу посоревноваться в беге на сто метров, чтобы узнать, кто быстрее.

Мбаппе заявил, что у него нет никаких шансов против легендарного спортсмена, однако он готов принять вызов ради интереса.

"Приятно осознавать, что я вдохновляю такого человека, как он. Он тоже всех вдохновлял. И я думаю, что все не спали допоздна, чтобы посмотреть забег Усэйна Болта. Я могу просто сказать, что это взаимно, и я начал восхищаться им раньше, чем он мной.

В забеге у меня нет шансов. Но это здорово, почему бы не сделать это ради развлечения, если у нас обоих будет время. Я не жду ничего особенного от результата", - приводит слова Килиана RMC Sport.

Ранее также сообщалось, что Макрон ожидает появления Мбаппе на Олимпиаде.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!