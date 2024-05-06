Вест Хэм объявил об уходе Мойеса после завершения сезона
Стороны не продлят контракт.
Главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес уйдет из команды после завершения сезона.
Стороны приняли решение не продлевать контракт, который истекает летом текущего года.
Мойес возглавлял Вест Хэм 4,5 года. С ним команда выиграла Лигу конференций, выходила в полуфинал Лиги Европы.
Читай также: Хави все же может быть уволен из Барселоны
Победа в Лиге конференций прошлого сезона – первый трофей Вест Гема с 1980 года и первый еврокубок – с 1965 года.
В турнирной таблице АПЛ Вест Хэм занимает девятое место в АПЛ. В четвертьфинале Лиги Европы уступила по сумме двух матчей Байеру (1:3).
Ранее сообщалось, что руководство Челси рассматривает увольнение Почеттино.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!
Источник: Вест Хэм