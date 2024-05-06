Вест Хэм объявил об уходе Мойеса после завершения сезона

Главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес уйдет из команды после завершения сезона.

Стороны приняли решение не продлевать контракт, который истекает летом текущего года.

Мойес возглавлял Вест Хэм 4,5 года. С ним команда выиграла Лигу конференций, выходила в полуфинал Лиги Европы.

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Победа в Лиге конференций прошлого сезона – первый трофей Вест Гема с 1980 года и первый еврокубок – с 1965 года.

В турнирной таблице АПЛ Вест Хэм занимает девятое место в АПЛ. В четвертьфинале Лиги Европы уступила по сумме двух матчей Байеру (1:3).

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