iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Бекхэм намерен отсудить солидную сумму у мошенников, обогатившихся на его бренде

Англичанин намерен взыскать миллиард фунтов за обман людей.
Сегодня, 18:50
Дэвид Бекхэм / Getty Images
Дэвид Бекхэм / Getty Images

Бывший футболист Реала и Манчестер Юнайтед Дэвид Бекхэм вступил в юридическую борьбу с мошенниками, торгующими поддельными товарами под его брендом. Подано несколько исков на общую сумму в 1 млрд фунтов.

По данным издания The Sun, англичанин владеет эксклюзивными правами на свое имя и образ, под которыми он продает широкий спектр товаров. Его бренд рекламирует парфюмы, одежду, аксессуары и видеоигры.

Читай также: "Люблю, когда мы стареем вместе": Бекхэм получил трогательное поздравление с днем рождения

Юридическая компания DB Ventures подала иски против компаний, продававших поддельные товары под именем Бекхэма через маркетплейсы. Большинство из них находятся в Азии.

Отметим, суд уже присудил Дэвиду 240 млн фунтов компенсации в первом успешном иске против американских компаний, продающих поддельные товары.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мошенничество Дэвид Бекхэм

Статьи по теме

"Люблю, когда мы стареем вместе": Бекхэм получил трогательное поздравление с днем рождения "Люблю, когда мы стареем вместе": Бекхэм получил трогательное поздравление с днем рождения
Дэвид и Виктория Бекхэм провели вечер в Майами за прогулкой на яхте Дэвид и Виктория Бекхэм провели вечер в Майами за прогулкой на яхте
Удачный отдых Неймара в Майами: Встреча с Бекхэмом и первый бросок мяча в бейсболе Удачный отдых Неймара в Майами: Встреча с Бекхэмом и первый бросок мяча в бейсболе
Бекхэм договорился о подписании Месси в Интер Майами за пять лет до перехода Бекхэм договорился о подписании Месси в Интер Майами за пять лет до перехода
Помочь журналистам

Видео

Видео дубля Хоселу и шикарного гола Дэвиса в обзоре матча Реал - Бавария
Видео дубля Хоселу и шикарного гола Дэвиса в обзоре матча Реал - Бавария

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла одну позицию, Костюк ворвалась в ТОП-20
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко поднялся, Джокович первая ракетка мира
просмотров

Последние новости

Европа21:50
Перес хочет лично договориться о подписании новых контрактов с легендами клуба
Лига Чемпионов21:24
Касильяс: Лунин должен сыграть в финале Лиги Чемпионов
ММА21:21
Упрекнул в трусости: Блахович заявил, что Джонс избегает боя с ним
Европа20:52
Арсенал рассматривает вариант с возвращением бывшего голкипера
Украина20:43
Колумбийский клуб, арендовавший форварда Динамо, определился с его судьбой
Европа20:20
Барселоне предложили подписать форварда Ливерпуля
Лига Чемпионов20:06
В ПСЖ готовились к поездке на Уэмбли до ответного матча с Боруссией Дортмунд
Европа19:50
Офсайда не было: Арбитр ошибочно не засчитал второй гол Баварии - эксперты
Теннис19:33
Костюк проиграла экс-чемпионке US Open на турнире в Риме
Европа19:27
Барселона подпишет хавбека сборной Аргентины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK