Бекхэм намерен отсудить солидную сумму у мошенников, обогатившихся на его бренде

Бывший футболист Реала и Манчестер Юнайтед Дэвид Бекхэм вступил в юридическую борьбу с мошенниками, торгующими поддельными товарами под его брендом. Подано несколько исков на общую сумму в 1 млрд фунтов.

По данным издания The Sun, англичанин владеет эксклюзивными правами на свое имя и образ, под которыми он продает широкий спектр товаров. Его бренд рекламирует парфюмы, одежду, аксессуары и видеоигры.

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Юридическая компания DB Ventures подала иски против компаний, продававших поддельные товары под именем Бекхэма через маркетплейсы. Большинство из них находятся в Азии.

Отметим, суд уже присудил Дэвиду 240 млн фунтов компенсации в первом успешном иске против американских компаний, продающих поддельные товары.

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