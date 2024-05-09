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Барселона подпишет хавбека сборной Аргентины

Каталонцы нашли дешевое усиление звена полузащиты.
Сегодня, 19:27
Гидо Родригес / Getty Images
Гидо Родригес / Getty Images

Каталонская Барселона бюджетным способом усилит линию полузащиты.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, «сине-гранатовые» подпишут Гидо Родригеса из Бетиса. Переход состоится на правах свободного агента.

Контракт с аргентинцем будет подписан по схеме 2+1. Финансовые детали личного соглашения остаются неизвестными.

Официальное объявление о трансфере стоит ожидать после улаживания вопросов с финансовым фейер-плей, но переход представляется неизбежным.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

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