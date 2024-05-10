Домашние финалы еврокубков проигрывали Бавария, МЮ и Барселона – обречен ли Олимпиакос?

ISPORT рассказывает, как раньше команды играли в финалах, проходивших в родной стране.

Греческий Олимпиакос в этом году стал единственным клубом по чемпионату не топ-5, который прошел в финал еврокубков – в решающем матче Лиги конференций они сыграют с итальянской Фиорентиной.

Но интересно также и то, что финал будет проходить именно в Греции, хотя и не на родном для Оли стадионе. Матч пройдет на стадионе Ая-София в Афинах, домашнем для АЕКа и сборной Греции.

Это будет 16-й случай в истории, когда финал Еврокубка будет проходить в той стране, чей представитель и сыграет в финале (конечно, числятся только одноматчевые финалы).

ISPORT предлагает вспомнить, как такие матчи проходили раньше.

Прошлый век

Уже первый финал тогда еще Кубка чемпионов проходил во Франции и до него добралась французская команда – Реймс. Тогда они проиграли мадридскому Реалу 3:4, а уже на следующий год Реал принимал итальянскую Фиорентину у себя дома – на родном Сантьяго Бернабеу и одержал победу.

Источник: Getty Images

Эта домашняя победа запустила целую серию подобных. Сначала Интер выиграл КЕЧ на Сан-Сиро, затем Манчестер Юнайтед и Ливерпуль побеждали на Уэмбли, а между ними Аякс выиграл один из своих титулов на стадионе Фейеноорда.

А вот в 1984 году Рома в финале, проходившем на их Стадио Олимпико, уступила Ливерпулю в серии пенальти. Через сезон финал проходил в испанской Севилье, номинальными хозяевами была румынская Стяуа, а фактическими – Барселона.

Тот финал также завершился поражением домашней команды, а серия пенальти вошла в историю – всего два забитых 11-метровых из восьми!

В 1990-х, уже после реформы и создания Лиги чемпионов, состоялось еще два "домашних" финала. Сначала Ювентус в Риме переиграл Аякс в серии пенальти, а в следующем году туринцы в немецком Мюнхене уступили местную дортмундскую Борусию.

Все "домашние" финалы КЕЧ и ЛЧ в ХХ веке:

1956 – Реймс во Франции проиграл мадридскому Реалу 3:4;

1957 – Реал в Испании победил Фиорентину 2:0;

1965 – Интер в Италии обыграл Бенфику 1:0;

1968 – Манчестер Юнайтед в Англии победил Бенфику 4:1 (в экстра-таймах);

1972 – Аякс в Нидерландах был сильнее Интер 2:0;

1978 – Ливерпуль в Англии обыграл Брюгге 1:0;

1984 – Рома в Италии уступила Ливерпулю в серии пенальти 1:1 (2:4);

1986 – Барселона в Испании проиграла Стяуа в серии пенальти 0:0 (0:2);

1996 – Ювентус в Италии победил Аякс в серии пенальти 1:1 (4:2);

1997 – Боруссия в Германии обыграла Ювентус 3:1.

Первый, и пока единственный в своем роде, случай в ХХІ веке

В Кубке УЕФА финалы проходили в формате двухматчевого противостояния до 1997 года, поэтому впервые "домашний" финал в этом турнире состоялся только в 2002 году.

Тот сезон и Фейеноорд, и дортмундская Боруссия начинали в Лиге чемпионов, но спустились в КУЕФА и дошли там до финала. Более того, этот самый финал прошел на родном для нидерландцев стадионе Де Куйп.

45 тысяч зрителей наблюдали за тем, как юный Робин ван Перси помогает уже опытным Йону-Даль Томассону и Пьеру ван Гойдонку забивать в ворота соперника. На этот момент, это последний финал любого еврокубка, который игравшая в родной стране команда смогла выиграть.

Спортинг опозорился перед собственными фанатами

После Евро 2004 понятно, что финал Еврокубка провели в Португалии. Выбранным стал стадион Спортинга "Жозе Альваладе".

И удивительно, именно Спортинг вышел в финал того турнира, где ему противостоял сине-красный клуб из московии.

Все началось очень неплохо для португальцев, они забили в середине первого тайма и ушли на отдых в статусе лидера. Но после перерыва "львы" умудрились пропустить три гола за 20 минут и в итоге проиграть.

Кубок УЕФА-2005, стадион Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия)

Спортинг – Клуб по московии 1:3

Голы: Рожерио, 29 – Березуцкий, 56, Жирков, 65, Вагнер Лав, 75

Неудачный реванш Юнайтед

Боруссия Дортмунд будет далеко не первой командой, которая вторично сыграет в финале еврокубка на Уэмбли. Ранее именно на этом стадионе Бенфика проиграла два финала, Барселона выиграла оба своих, а вот Манчестер Юнайтед после победы в 68 уступил в 2011-м.

Источник: Getty Images

Тогда МЮ играл именно с Барсой, а их финал стал повторением матча за "ушастый" трофей 2009-го года.

И снова Лео Месси и компания не дали команде сэра Алекса Фергюсона торжествовать, в этот раз даже английский стадион не помог.

Лига чемпионов-2011, Уэмбли (Лондон, Англия)

Барселона – МЮ 3:1

Голы: Педро, 27, Месси, 54, Вилья, 69 – Руни, 34

Болезненный удар по Баварии

Недавно мы видели боль и разочарование в глазах игроков Баварии после поражения в полуфинале Лиги чемпионов, а представьте себе, что чувствовали игроки в 2012 году, когда проиграли на родном стадионе в финале.

Проведение финала против Челси на Альянц-Арене делало из Баварии фаворита этого матча, а когда они на 83-й минуте открыли счет, то мало кто сомневался в их победе.

Источник: Getty Images

Но Челси сначала отыгрались, а затем в серии пенальти одержали победу. И опять же, лондонцы начали серию с промаха Матери, а все равно смогли победить.

Лига чемпионов-2012, Альянц-Арена (Мюнхен, Германия)

Бавария – Челси 1:1 (по пенальти 3:4)

Голы: Мюллер, 83 – Дрогба, 88

Разгром французов

В 2018 году в финале Лиги Европы запланировали провести во Франции, а именно на домашней арене Лиона.

И так получилось, что в том матче сыграла одна французская команда, хотя и не Лион. Ею оказался Олимпик Марсель, а противостояли они мадридскому Атлетику, который всего за два года до этого играл в финале Лиги чемпионов.

Еще перед матчем было понятно, кто здесь фаворит и даже французские фанаты не помогли – Атлетико разгромил соперника со счетом 3:0 и повез домой трофей.

Лига Европы-2018, Парк Олимпик Лион (Лион, Франция)

Марсель – Атлетико Мадрид 0:3

Голы: Гризманн, 21, 49, Габи, 89

Как видите, статистика показывает, что все же минимально, но в "домашних" финалах чаще побеждают команды, которые и играют дома. Хотя за последние 20 лет эта статистика значительно ухудшилась и уже очень давно родная страна не встречала победителей еврокубка сразу после финального свистка.

Команды, выигравшие домашний финал : Реал Мадрид, Интер, Манчестер Юнайтед, Аякс, Ливерпуль, Ювентус, Боруссия Д, Фейеноорд

: Реал Мадрид, Интер, Манчестер Юнайтед, Аякс, Ливерпуль, Ювентус, Боруссия Д, Фейеноорд Команды, проигравшие домашний финал: Реймс, Рома, Барселона, Спортинг, Манчестер Юнайтед, Бавария, Марсель.

Сможет ли прервать серию поражений Олимпиакос? Все ли Фиорентина победит и сравняет счет в статистике домашних финалов?

На ISPORT можно узнать, когда пройдет финал Лиги конференций, в котором сыграют Олимпиакос и Фиорентина.

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