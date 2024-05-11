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Наполи не собирается отпускать своего лидера в ПСЖ

Трансфер Хвичи будет осуществить крайне сложно.
Сегодня, 13:51
Хвича Кварацхелия / Getty Images
Хвича Кварацхелия / Getty Images

Наполи отказывается продавать Хвичу Кварацхелию и планирует продлить с ним контракт, несмотря на интерес со стороны ПСЖ и Барселоны.

По данным журналиста Фабрицио Романо, президент клуба намерен начать переговоры о новом контракте в ближайшие недели, чтобы избежать потенциальных предложений из-за рубежа.

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Напомним, действующий контракт Хвичи с клубом рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне на счету 23-летнего грузина 10 голов и 6 ассистов в рамках Серии А.

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