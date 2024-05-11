Фулхэм - Манчестер Сити 0:4 Обзор и результат матча АПЛ 11.05.2024
В субботу, 11 мая, в рамках 37-го тура АПЛ Фулхэм принимал Манчестер Сити. Матч завершился победой гостей со счетом 3:0.
Главным героем встречи стал защитник "горожан" Йошко Гвардиол. Хорватский футболист сумел дважды поразить ворота соперника - на 13-й и 71-й минутах.
Также на свой счет записали по голу хавбек Фил Фоден, отличившийся в середине второй половины игры, и Хулиан Альварес, реализовавший пенальти.
Таким образом после 37 туров Манчестер Сити занимает первое место, набрав 85 баллов, при этом у подопечных Хосепа Гвардиолы есть матч в запасе.
В свою очередь Фулхэм занимает 13-ю строчку с 44-мя баллами в активе.
Статистика матча 37-го тура АПЛ Фулхэм - Манчестер Сити
Фулхэм - Манчестер Сити 0:4
Голы: Гвардиол, 13, 71, Фоден, 59, Альварес, 90+7
Владение мячом: 35% - 65%
Удары: 1 - 16
Удары в створ: 0 - 7
Фолы: 9 - 5
Угловые: 1 - 7
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