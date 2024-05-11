Фулхэм - Манчестер Сити 0:4 Обзор и результат матча АПЛ 11.05.2024

"Горожане" вновь вышли на первую строчку в турнирной таблице.

В субботу, 11 мая, в рамках 37-го тура АПЛ Фулхэм принимал Манчестер Сити. Матч завершился победой гостей со счетом 3:0.

Главным героем встречи стал защитник "горожан" Йошко Гвардиол. Хорватский футболист сумел дважды поразить ворота соперника - на 13-й и 71-й минутах.

Источник: Getty Images

Также на свой счет записали по голу хавбек Фил Фоден, отличившийся в середине второй половины игры, и Хулиан Альварес, реализовавший пенальти.

Таким образом после 37 туров Манчестер Сити занимает первое место, набрав 85 баллов, при этом у подопечных Хосепа Гвардиолы есть матч в запасе.

В свою очередь Фулхэм занимает 13-ю строчку с 44-мя баллами в активе.

Статистика матча 37-го тура АПЛ Фулхэм - Манчестер Сити

Фулхэм - Манчестер Сити 0:4

Голы: Гвардиол, 13, 71, Фоден, 59, Альварес, 90+7

Владение мячом: 35% - 65%

Удары: 1 - 16

Удары в створ: 0 - 7

Фолы: 9 - 5

Угловые: 1 - 7

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