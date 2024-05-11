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Дэвис все еще имеет возможность остаться в Баварии

У игрока на руках по-прежнему остается новый контракт с мюнхенским клубом.
Вчера, 23:06
Альфонсо Дэвис / Getty Images
Альфонсо Дэвис / Getty Images

Двери Баварии для Альфонсо Дэвиса не закрылись, сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг.

По информации источника, на руках у 23-летнего канадца до сих пор находится новый контракт с "ротен".

При этом также отмечается, что дедлайн ультиматума, который ставил клуб, уже пройден, так что предложение не будет улучшено.

Новое соглашение рассчитано до лета 2029 года и предусматривает зарплату в размере 14 миллионов евро в год.

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Однако не последним будет слово нового тренера Баварии, который может согласиться с продажей футболиста, которого связывают с переходом в Реал.

Мюнхенцы готовы расстаться с защитником после того, как была достигнута устная договоренность с Тео Эрнандесом из Милана - француз заявил о готовности стать одноклубником своего брата Люки.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бавария Мюнхен альфонсо дэвис

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Видео

Видео дубля Хоселу и шикарного гола Дэвиса в обзоре матча Реал - Бавария
Видео дубля Хоселу и шикарного гола Дэвиса в обзоре матча Реал - Бавария

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