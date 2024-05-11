Бавария собирается продать вингера сборной Германии

Вполне возможно, что Серж Гнабри уже провел свой последний матч в футболке мюнхенского клуба.

Будущим летом Бавария намерена немного освежить фланги атаки и в связи с этим она уже запланировала одну продажу.

Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Bild, "ротен" собираются выслушать предложения по Сержу Гнабри.

При этом руководство мюнхенского коллектива понимает, что избавиться от 28-летнего игрока сборной Германии будет достаточно трудно, так как неясно, найдется ли тот, кто захочет отдать за футболиста большой пакет активов.

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К тому же, контракт Гнабри рассчитан до лета 2026 года, ему комфортно жить в Мюнхене и не факт, что он согласится переезжать.

Отмечается, что огромную роль в решении будущего Гнабри сыграет новый главный тренер Баварии.

В нынешнем сезоне Серж Гнабри принял участие в 20 матчах Баварии во всех турнирах, в которых он записал на свой счет пять голов и две результативные передачи.

Напомним, что из-за повреждения задней поверхности бедра Гнабри пропустит остаток сезона, также рискуя не поехать на чемпионат Европы-2024.

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