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Лидер Милана изъявил желание перейти в Баварию

Эрнандес готов к смене чемпионата.
Сегодня, 14:50
Тео Эрнандес / Getty Images
Тео Эрнандес / Getty Images

Журналист Sky Sports Deutschland Флориан Плеттенберг сообщил, что Бавария ведет переговоры с защитником Милана Тео Эрнандесом о возможном трансфере.

Французский футболист заинтересован в переходе в немецкий клуб летом, однако прямого контакта между клубами пока не было. Вероятность трансфера зависит от решения по будущему Альфонсо Дэвиса, которого связывают с Реалом.

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Окончательное решение по трансферу должен принять новый главный тренер Баварии. Имя его пока неизвестно.

Ожидается, что сумма трансфера Эрнандеса в стан мюнхенцев составит более 60 миллионов евро.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Милан Тео Эрнандес

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