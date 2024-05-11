Лидер Милана изъявил желание перейти в Баварию

Журналист Sky Sports Deutschland Флориан Плеттенберг сообщил, что Бавария ведет переговоры с защитником Милана Тео Эрнандесом о возможном трансфере.

Французский футболист заинтересован в переходе в немецкий клуб летом, однако прямого контакта между клубами пока не было. Вероятность трансфера зависит от решения по будущему Альфонсо Дэвиса, которого связывают с Реалом.

Читай также: Спортдир Интера рассказал, что они были близки к подписанию лидера Милана

Окончательное решение по трансферу должен принять новый главный тренер Баварии. Имя его пока неизвестно.

Ожидается, что сумма трансфера Эрнандеса в стан мюнхенцев составит более 60 миллионов евро.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!