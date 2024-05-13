iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Чемпионское фото: Лунин вместе с семьей сфотографировались с кубком Ла Лиги

Украинец вместе с родными принял участие в чемпионском параде.
Сегодня, 15:45
Андрей Лунин / instagram.com/lunin_andrey
Андрей Лунин / instagram.com/lunin_andrey

Мадридский Реал досрочно стал чемпионом Испании-2023/24.

В воскресенье, 12 мая, "сливочные" организовали чемпионский парад в Мадриде.

Читай также: Мбаппе согласился на значительное сокращение зарплаты ради перехода в Реал

Украинский вратарь Реала Андрей Лунин вместе с женой Анастасией и сыном Андреем сфотографировались с чемпионским кубком Ла Лиги.

В текущем сезоне Лунин провел за Реал 30 матчей, в которых пропустил 28 голов и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что украинец в шаге от согласования контракта с Реалом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Колос уступил ЛНЗ, продлив серию поражений с новым тренером до трех Колос уступил ЛНЗ, продлив серию поражений с новым тренером до трех
"Это не удар головой": Фьюри о стычке своего отца с командой Усика "Это не удар головой": Фьюри о стычке своего отца с командой Усика
Жиру сообщил, что покидает Милан Жиру сообщил, что покидает Милан
"Большой шкаф громко падает": член команды Усика, которого ударил отец Фьюри "Большой шкаф громко падает": член команды Усика, которого ударил отец Фьюри
Помочь журналистам

Видео

Ломаченко уничтожил Камбососа, остановив в 11-м раунде: видео лучших моментов боя
Ломаченко уничтожил Камбососа, остановив в 11-м раунде: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла одну позицию, Костюк ворвалась в ТОП-20
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко поднялся, Джокович первая ракетка мира
просмотров

Последние новости

Украина19:24
Колос уступил ЛНЗ, продлив серию поражений с новым тренером до трех
Бокс18:55
"Это не удар головой": Фьюри о стычке своего отца с командой Усика
Европа18:50
Жиру сообщил, что покидает Милан
Бокс18:37
"Большой шкаф громко падает": член команды Усика, которого ударил отец Фьюри
Европа18:34
Манчестер Юнайтед отменил традиционный праздничный ужин из-за результатов команды
Бокс18:21
Отец Фьюри объяснил, почему ударил представителя команды Усика
Европа18:15
Ювентус решил расстаться с главным тренером - источник
Бокс18:12
"Шаг назад!": стала известна реакция Усика на провокацию команды Фьюри
Бокс17:50
"Шоу клоунов": Джейк Пол отреагировал на потасовку команд Усика и Фьюри
Киберспорт17:47
Известный украинский футболист создал свою киберспортивную команду
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK