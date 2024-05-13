Чемпионское фото: Лунин вместе с семьей сфотографировались с кубком Ла Лиги
Украинец вместе с родными принял участие в чемпионском параде.
Мадридский Реал досрочно стал чемпионом Испании-2023/24.
В воскресенье, 12 мая, "сливочные" организовали чемпионский парад в Мадриде.
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Украинский вратарь Реала Андрей Лунин вместе с женой Анастасией и сыном Андреем сфотографировались с чемпионским кубком Ла Лиги.
В текущем сезоне Лунин провел за Реал 30 матчей, в которых пропустил 28 голов и 12 раз отыграл на ноль.
Ранее сообщалось, что украинец в шаге от согласования контракта с Реалом.
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