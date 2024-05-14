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Клуб из США ведет переговоры с Рамосом

Легендарный испанец может сменить летом команду.
Сегодня, 10:45
Серхио Рамос / Getty Images
Серхио Рамос / Getty Images

Американский Сан-Диего ведет переговоры о переходе центрального защитника Серхио Рамоса. Об этом сообщает журналист Том Богерт.

Контракт испанца с Севильей истекает летом, и он может стать свободным агентом. Соглашение между Рамосом и Сан-Диего пока не достигнуто, но переговоры находятся на завершающей стадии.

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При этом, с 2025 года американский клуб начнет выступать в МЛС.

В текущем сезоне Рамоса забил три гола в 25 матчах в рамках Ла Лиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: севилья Серхио Рамос Сан-Диего

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