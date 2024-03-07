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Рамос может отправиться доигрывать в Саудовскую Аравию

Севилья, вероятно, не сможет сохранить игрока.
Сегодня, 10:27
Серхио Рамос / Getty Images
Серхио Рамос / Getty Images

Серхио Рамос может летом все-таки оказаться в Саудовской Аравии, пишет AS.

Испанский защитник все еще интересен саудовским клубам, в частности, Аль-Иттихаду, который пытался подписать его прошлым летом.

Однако этим летом Серхио все же может отправиться на Ближний Восток, так как Севилье нужно срочно сокращать расходы.

"Нервионцы" хотели бы сохранить в клубе своего воспитанника, однако финансовая ситуация может вынудить клуб продать 37-летнего Рамоса.

Ранее также сообщалось, что Барселона и Атлетико работают по трансферу Жоау Феликса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Серхио Рамос

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