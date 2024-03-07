Рамос может отправиться доигрывать в Саудовскую Аравию
Севилья, вероятно, не сможет сохранить игрока.
Серхио Рамос может летом все-таки оказаться в Саудовской Аравии, пишет AS.
Испанский защитник все еще интересен саудовским клубам, в частности, Аль-Иттихаду, который пытался подписать его прошлым летом.
Однако этим летом Серхио все же может отправиться на Ближний Восток, так как Севилье нужно срочно сокращать расходы.
"Нервионцы" хотели бы сохранить в клубе своего воспитанника, однако финансовая ситуация может вынудить клуб продать 37-летнего Рамоса.
Ранее также сообщалось, что Барселона и Атлетико работают по трансферу Жоау Феликса.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!