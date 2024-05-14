Почеттино: Даже если Челси квалифицируется в еврокубки, то этот сезон не будет успешным

Рулевой Челси Маурисио Почеттино поделился мыслями о текущем сезоне в исполнении своей команды.

По словам аргентинского специалиста, эту кампанию нельзя будет назвать успешной, даже, если его подопечные пройдут в еврокубки.

"Важно оставаться сильными, иметь менталитет и действительно верить, что мы сможем квалифицироваться в еврокубки. Это правда, что последние две игры будут очень тяжелыми.

15 мая мы сыграем с Брайтоном, который является очень хорошей командой, нам будет очень тяжело играть. А потом - с Борнмутом дома. Но всегда самое важное - верить.

Команда играет хорошо во второй части сезона. В последних 26 или 27 матчах мы выступили очень хорошо.

Нам нужно так и продолжать. Стараться всегда делать все возможное - конкурировать и совершенствоваться. Это будет трудно, но мы действительно верим, что сможем хорошо конкурировать в последних двух играх и будем иметь возможность попасть в еврокубки. Это было бы удивительно для нас.

Даже если мы выиграем следующие два матча, это не будет успешным сезоном, если говорить об истории Челси. С учетом всех обстоятельств это может быть очень хороший сезон", - сказал Почеттино.

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