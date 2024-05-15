iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Левандовски все же не получил Золотой мяч за 2020-й год

Поляк останется без награды.
Сегодня, 22:51
Роберт Левандовски / Getty Images
Роберт Левандовски / Getty Images

Форвард Барселоны Роберт Левандовски не получит Золотой мяч за 2020 год.

Директор газеты L’Équipe, ответственный за вручение Золотого мяча, Николя Манисье, опроверг информацию о том, что польский нападающий получит награду за 2020 год.

Читай также: Левандовски: Мой уход из Барселоны этим летом невозможен

Глава издания подчеркнул, что такая тема не обсуждалась, и все сообщения на этот счет являются вымыслом.

Напомним, в 2020-м году, играя за Баварию, поляк забил 55 голов в 47 матчах, при этом выиграв требл. Вручение награды было отменено из-за пандемии коронавируса. 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Золотой мяч Роберт Левандовски

Статьи по теме

France Football может вручить Левандовски Золотой мяч за 2020 год France Football может вручить Левандовски Золотой мяч за 2020 год
Интер и Порту готовы арендовать у Барселоны одного из главных талантов Интер и Порту готовы арендовать у Барселоны одного из главных талантов
"Я на вершине мира, детка": Фьюри про поединок с Усиком "Я на вершине мира, детка": Фьюри про поединок с Усиком
Интерес Реала к защитнику Баварии ослабел Интерес Реала к защитнику Баварии ослабел
Помочь журналистам

Видео

Ломаченко уничтожил Камбососа, остановив в 11-м раунде: видео лучших моментов боя
Ломаченко уничтожил Камбососа, остановив в 11-м раунде: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2024: Беллингем лидирует, но Винисиус почти догнал англичанина
просмотров
Александр Усик - Тайсон Фьюри: прогноз на титульный бой
просмотров

Последние новости

Европа23:30
Интерес Реала к защитнику Баварии ослабел
Бокс23:23
"Очень большой поединок для Украины": Усик высказался о бое с Фьюри
Бокс23:15
Фьюри провел открытую тренировку перед боем с Усиком
Европа23:05
Арсенал готовит трансфер форварда РБ Лейпциг
Бокс22:55
Усик провел открытую тренировку перед боем с Фьюри
Европа22:51
Левандовски все же не получил Золотой мяч за 2020-й год
Европа22:40
Мудрика заменили в матче с Брайтоном из-за подозрения на сотрясение мозга
Бокс22:32
"Будет мечта": промоутер заявил о супербое Ломаченко против абсолютного чемпиона
Украина22:25
Кривбасс выступит в Лиге Европы благодаря победе Шахтера в финале Кубка Украины
Европа22:20
Грядет перестройка: ПСЖ готовит летом массовую распродажу игроков
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK