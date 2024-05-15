Левандовски все же не получил Золотой мяч за 2020-й год

Форвард Барселоны Роберт Левандовски не получит Золотой мяч за 2020 год.

Директор газеты L’Équipe, ответственный за вручение Золотого мяча, Николя Манисье, опроверг информацию о том, что польский нападающий получит награду за 2020 год.

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Глава издания подчеркнул, что такая тема не обсуждалась, и все сообщения на этот счет являются вымыслом.

Напомним, в 2020-м году, играя за Баварию, поляк забил 55 голов в 47 матчах, при этом выиграв требл. Вручение награды было отменено из-за пандемии коронавируса.

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