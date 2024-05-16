Лидер Челси: Все игроки любят Почеттино и будут за него бороться

Хавбек Челси Коул Палмер поделился мыслями об игре под руководством Маурисио Почеттино.

Англичанин выразил свою полную поддержку аргентинскому специалисту, заявив об уверенности в том, что все игроки готовы биться за тренера.

«Победа над Брайтоном? Это полностью заслуга тренера. Все игроки любят тренера и хотят бороться за него", - заявил Палмер.

Напомним, ранее и владелец Челси Тодд Боэли выразил свое удовлетворение работой Почеттино.

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