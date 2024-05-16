Лидер Челси: Все игроки любят Почеттино и будут за него бороться
Коул Палмер поддерживает своего наставника.
Хавбек Челси Коул Палмер поделился мыслями об игре под руководством Маурисио Почеттино.
Англичанин выразил свою полную поддержку аргентинскому специалисту, заявив об уверенности в том, что все игроки готовы биться за тренера.
«Победа над Брайтоном? Это полностью заслуга тренера. Все игроки любят тренера и хотят бороться за него", - заявил Палмер.
Напомним, ранее и владелец Челси Тодд Боэли выразил свое удовлетворение работой Почеттино.
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