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"Ты будешь творить историю": Ибрагимович предсказал, кто победит в бою Усик - Фьюри

Легендарный нападающий обратился к одному из участников исторического поединка.
Сегодня, 14:45
Златан Ибрагимович / Getty Images
Златан Ибрагимович / Getty Images

Бывший футболист сборной Швеции Златан Ибрагимович высказался о поединке чемпиона WBC Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) с обладателем титулов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (21-0, 14 КО).

Шведский футболист записал обращение к британцу, заявив, что он победит украинца.

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"Надеюсь, ты хорошо подготовился в лагере перед боем. Ты хорошо смотришься. Наслаждайся поединком. Я почти уверен, что ты знаешь, что нужно делать.

И я почти уверен, что ты будешь делать то, что и всегда – творить историю. Будь собой, иди туда и танцуй. И доставь нам удовольствие. Но самое главное, делай то, на что способен – побеждай".

Поединок Усика против Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии. На кону звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Ранее украинец признался, завершит ли карьеру после боя с британцем.

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