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Президент Барселоны полностью разочаровался в Хави

Виной всему слова наставника в недавнем интервью.
Сегодня, 10:19
Хави / Getty Images
Хави / Getty Images

Президент Барселоны Жоан Лапорта утратил доверие к главному тренеру Хави после его недавних комментариев о финансовом состоянии клуба.

Недавно испанец заявил, что каталонцы находятся в худшем экономическом положении, чем Реал и другие европейские команды.

По данным COPE, Лапорта был не только разочарован, но и рассержен этими словами, считая, что Хави нарушил достигнутые ранее договоренности.

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Президент ожидал от тренера большей веры в команду. Кроме того, главу клуба не устроили слова Хави о форварде Виторе Роке, который, по мнению тренера, не играет из-за высокой конкуренции и необходимости учиться.

Лапорта напомнил, что именно Хави настаивал на подписании бразильца зимой, тогда как спортивный директор Деку предлагал подождать до лета.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона хави Жоан Лапорта

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