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В Наполи определись с кандидатурой нового главного тренера

Неаполитанцы также имеют ряд запасных вариантов.
Сегодня, 11:20
Джан Пьеро Гасперини / Getty Images
Джан Пьеро Гасперини / Getty Images

Джан Пьеро Гасперини — главный кандидат на пост тренера Наполи. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Президент клуба Аурелио Де Лаурентис возобновил переговоры с тренером Аталанты. У Гасперини есть разногласия с клубом из Бергамо, но его контракт действует до июня 2025 года.

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Следующим в списке идет бывший наставник Интера Антонио Конте. В шорт-листе также есть Стефано Пиоли (Милан) и Винченцо Итальяно (Фиорентина).

Нынешний тренер Франческо Кальцона покинет клуб по окончании сезона, чтобы сосредоточиться на работе со сборной Словакии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи Джан Пьеро Гасперини

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