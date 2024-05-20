Бенфика начала переговоры по трансферу таланта Руха - источник

Лиссабонская Бенфика может подписать еще одного украинца.

Как сообщает Sport.ua, "орлы" начали переговоры по трансферу защитника Руха Богдана Слюбика. Переход может обойтись от 5 до 10 млн евро в зависимости от условий.

Существует вариант того, что Слюбик сыграет еще один сезон за Рух в аренде или львовянам оставят долю прав на их воспитанника.

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Отмечается, что в глазах лиссабонцев Богдан считается тем, кто может стать их будущим финансовым активом. "Орлы" также внимательно следят за другими игроками на украинском рынке.

В текущем сезоне 20-летний центрбек провел 29 матчей, забив 4 гола. Transfermarkt оценивает его в 700 тысяч евро.

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